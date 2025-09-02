  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
Навыки по оказанию первой помощи продемонстрируют тюменцы на конкурсе

Общество, 20:30 02 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соревнования "Мы научим – вы спасете!" по оказанию первой помощи пройдут в экопарке "Затюменский" 13 сентября. Участие в соревнованиях примут сборные команды вузов, ссузов и других учреждений Тюменской области. Мероприятие станет итогом восьмимесячной работы массового обучения тюменцев по оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Наша миссия – создать в регионе сообщество компетентных и готовых к действию людей. Любой гражданин способен стать звеном в цепи спасения и сохранить жизнь до приезда скорой. Тюменская область уже сегодня показывает будущее первой помощи в России – вовлеченность и высочайший уровень практических навыков у населения", - сказал главврач Станции скорой медицинской помощи Владимир Романов.

Состязания пройдут в формате игры по шести этапам, имитирующим чрезвычайные ситуации. Для придания реалистичности на площадке будут присутствовать дымовые шашки, бутафорская кровь и паникующие очевидцы.

"Главное, чего мы хотим достичь, – чтобы при оказании первой помощи в реальной жизни ни один спасающий не пострадал. Мы учим действовать безопасно: не лезть в горящую избу и не останавливать коней на скаку, как бы этого ни хотелось", - отметила заведующая подстанцией № 2, врач скорой медицинской помощи Ирина Сковбель.

