В Тюмени стало больше автобусов с начала учебного года

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Работу на ключевых направлениях усилили перевозчики с начала учебного года в Тюмени. Количество автобусов на городских маршрутах увеличилось на десять единиц в связи с ростом пассажиропотока.

Об этом в Telegram-канале рассказал глава города Максим Афанасьев.

Маршрут № 5 пополнился двумя дополнительными автобусами среднего класса. Маршрут № 62 получил один дополнительный автобус среднего класса. Одним автобусом малого класса пополнился маршрут № 83. Маршрут № 45 теперь обслуживается одним автобусом большого класса.

Запущен новый маршрут № 26, связывающий ММС и 3-й корпус школы № 45 по ул. Ишимской, с выходом двух автобусов среднего класса.

Маршрут № 42 также получил подкрепление в количестве четырех дополнительных единиц транспорта.

Увеличение количества транспорта стало возможным благодаря слаженной работе перевозчиков, специалистов департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, а также Тюменьгортранса, которые заранее предусмотрели потребность.

"Мы продолжаем осуществлять мониторинг ситуации и оперативно реагировать на обращения жителей через социальные сети, принимая необходимые меры для дальнейшего улучшения транспортного обслуживания города", - заключил мэр.