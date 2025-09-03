В Тюменской области проживают шесть участников Второй мировой войны

Шесть участников Второй мировой войны, которая завершилась Победой над милитаристской Японией, проживают в Тюменской области. 3 сентября исполнилось 80-лет со дня окончания тех событий, написал в своих социальных сетях губернатор региона Александр Моор.

Офицер связи Михаил Костюрин участвовал в Маньчжурской операции Забайкальского фронта, награждён несколькими орденами. Александр Дикарев прошёл Сталинград и Курскую битву, командовал бронемашиной разведроты, участвовал в боях на Дальнем Востоке. Леонид Киселёв служил на Амурской флотилии, участвовал в боевых действиях против Японии.

Георгий Скороходов служил стрелком пограничного отряда, в августе-сентябре 1945 года участвовал в войне с Японией. Анна Шахтарина была медсестрой медицинской службы, после Победы над Германией участвовала в войне с Японией на Дальневосточном фронте. Аркадий Минальтов в составе 63-й стрелковой дивизии освобождал Маньчжурию, Южный Сахалин и Курильские острова.

"Их подвиг – это живая история Победы. Ветераны по-прежнему рядом с нами, окружены заботой близких и уважением земляков. Память о Великой Победе над нацизмом и милитаризмом – основа единства и силы нашей страны. Крепкого здоровья нашим живым легендам!" - подчеркнул Александр Моор.