Российский центр интеллектуальной собственности проведет сессию в Тюмени

инвестиционное агентство Тюменской области инвестиционное агентство Тюменской области

Мероприятие по вопросам регистрации прав на интеллектуальную собственность для предпринимателей Тюмени проведет Российский центр интеллектуальной собственности.

Соглашение об этом достигли гендиректор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов и представители федеральной организации на полях Восточного экономического форума.

"Благодаря такой поддержке во внедрении цифровых инструментов в субъекты креативных индустрий и инновационного технологического сектора будут улучшены экономические показатели Тюменской области в сфере интеллектуальной собственности", - заверили представители Российского центра интеллектуальной собственности.

инвестиционное агентство Тюменской области инвестиционное агентство Тюменской области

На форуме во Владивостоке встретились делегации более 70 стран. Он проходит с 3 по 6 сентября.