Российский центр интеллектуальной собственности проведет сессию в Тюмени
Мероприятие по вопросам регистрации прав на интеллектуальную собственность для предпринимателей Тюмени проведет Российский центр интеллектуальной собственности.
Соглашение об этом достигли гендиректор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов и представители федеральной организации на полях Восточного экономического форума.
"Благодаря такой поддержке во внедрении цифровых инструментов в субъекты креативных индустрий и инновационного технологического сектора будут улучшены экономические показатели Тюменской области в сфере интеллектуальной собственности", - заверили представители Российского центра интеллектуальной собственности.
На форуме во Владивостоке встретились делегации более 70 стран. Он проходит с 3 по 6 сентября.