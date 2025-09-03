На 17 многоквартирных домах Тюменской области восстановили крыши в августе
90 конструктивов приняли специалисты Фонда капитального ремонта Тюменской области за август 2025 г. Крыши восстановлены на 17 многоквартирных домах, сообщает региональный департамент ЖКХ.
Также в августе завершен капитальный ремонт: пяти фасадов, 23 систем электроснабжения, лифтов в семи домах, 17 систем теплоснабжения, 19 - водоснабжения и подвалов в двух домах.
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Тюменской области продолжается. В 2025 г. специалисты планируют отремонтировать 860 конструктивных элементов.