  • 3 сентября 20253.09.2025среда
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-восточный

На 17 многоквартирных домах Тюменской области восстановили крыши в августе

Экономика, 15:53 03 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

90 конструктивов приняли специалисты Фонда капитального ремонта Тюменской области за август 2025 г. Крыши восстановлены на 17 многоквартирных домах, сообщает региональный департамент ЖКХ.

Также в августе завершен капитальный ремонт: пяти фасадов, 23 систем электроснабжения, лифтов в семи домах, 17 систем теплоснабжения, 19 - водоснабжения и подвалов в двух домах.

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Тюменской области продолжается. В 2025 г. специалисты планируют отремонтировать 860 конструктивных элементов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# капитальный ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:53 03.09.2025На 17 многоквартирных домах Тюменской области восстановили крыши в августе
14:14 03.09.2025На субсидирование трех льготных программ ипотечного кредитования в РФ направят более 100 млрд рублей
12:24 03.09.2025В Тюменской области отремонтировали 1963 крыши с начала региональной программы капремонта
11:51 03.09.2025Российский центр интеллектуальной собственности проведет сессию в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора