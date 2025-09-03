  • 3 сентября 20253.09.2025среда
Тюменцы получают фейковые уведомления о поверке приборов воды

Общество, 17:32 03 сентября 2025

ИА "Тюменская линия"

Извещения о поверке приборов учета воды находят в своих почтовых ящиках абоненты "Росводоканал Тюмень". Некая метрологическая служба, ссылаясь на федеральный закон, сообщает горожанам о том, что они должны пройти обязательную поверку счетчиков, согласовав время и дату по указанному телефону.

В случае невыполнения указанных требований авторы извещения угрожают увеличением платы за коммунальные услуги.

За август в водоканал поступило около 40 обращений от жителей, получивших такие лжеуведомления. Некоторые граждане выполнили ненужную поверку по завышенной цене, сообщает пресс-служба компании.

"Поверка счетчиков воды проводится каждые 4-6 лет в зависимости от модели. Информация о сроке поверки указана в паспортах приборов учета, в квитанциях ТРИЦ, а также ее можно уточнить в нашей информационно-справочной службе по телефону 540-940", - рассказала коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Анна Ширшова.

Собственник вправе выбрать метрологическую организацию, зарегистрированную в едином реестре организаций, имеющих право на ведение такой деятельности. Проверить аккредитацию компании, рассылающей извещения, невозможно, поскольку неизвестно ее юридическое название, ИНН и другие данные.

После проведения поверки акт необходимо передать в ТРИЦ. Если услугу окажут метрологи тюменского водоканала, то они сами заполнят все необходимые документы и передадут информацию в расчетно-информационный центр.

Напомним, после истечения срока поверки прибора учета первые три месяца плата за услуги водоснабжения и водоотведения начисляется по средним показателям, а после по нормативу с повышающим коэффициентом.

