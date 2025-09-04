  • 4 сентября 20254.09.2025четверг
Молодежь Тюменской области при выборе работы ценит стабильность и надежность компании

Общество, 11:30 04 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ключевыми факторами при выборе работы молодые соискатели из Тюменской области считают стабильность и надежность компании, конкурентную зарплату, комфортную атмосферу в коллективе, баланс между работой и личной жизнью.

Исследование провели аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Другими важными критериями называют честность и открытость в коммуникации с руководством, а также возможности для профессионального роста. Меньше всего молодые люди обращают внимание на такие вещи, как развитая корпоративная культура, высокие, глобальные цели и экологическая повестка в деятельности компании.

"На этапе изучения вакансий зумеры, как и соискатели любого возраста, хотят получить понятное и четкое описание функционала и список преимуществ работы в компании, которые включают в себя условия труда и корпоративные бонусы. У них высокий запрос на информацию, которая касается репутации компании. В частности, почти каждому второму важны отзывы сотрудников, которые уже работают в компании или по какой-то причине покинули ее. Еще 13 процентов интересует участие работодателя в рейтингах и премиях, а 9 процентов обращают внимание на то, есть ли у компании узнаваемый фирменный стиль", - рассказали эксперты платформы.

