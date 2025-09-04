В ТюмГУ разработали сервис по подбору команды для ИТ-проектов

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Веб-сервис UtmnTeam, который может подбирать исполнителей для ИТ-проектов, создали специалисты Школы компьютерных наук ТюмГУ. Он полезен студентам для ознакомления с проектами, а преподавателям — для подбора участников, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Сервисная архитектура состоит из модулей, которые отвечают за основные функциональные возможности. В основе модуля подбора команд лежит интеллектуальный алгоритм, использующий комплексный анализ данных: оцениваются навыки студентов, их успеваемость, опыт работы в предыдущих проектах, а также приоритетные требования, предъявляемые к текущему проекту", — сообщила старший преподаватель Школы компьютерных наук Тюменского госуниверситета Антонина Мельникова.

Благодаря внедрению сервиса, ориентированного на подбор кандидатов для работы в проекте, университеты смогут привлекать представителей бизнеса для решения своих задач.

"Эффективность веб-сервиса была подтверждена в ходе апробации на различных этапах образовательного процесса. Результаты внедрения такого инструмента показали, что использование данных цифрового следа студента и специализированного алгоритма подбора позволяет автоматизировать процесс формирования проектных команд", — отметила профессор Школы компьютерных наук ТюмГУ Марина Воробьева.

Развитие сервиса позволит расширить функциональные возможности путем внедрения новых модулей для сбора и обработки данных и усовершенствования алгоритмов подбора команд. В числе приоритетных задач — интеграция с дополнительными источниками информации о студентах и разработка функционала, ориентированного на сторонних заказчиков.