Станцию скорой помощи в Краснодоне тюменские строители сдадут к концу года

Станцию скорой медицинской помощи в Краснодоне строители из Тюменской области сдадут к концу 2025 года. Они приступили к внутренним работам, сообщает администрация Краснодонского округа.

В гараже выполнили топпинговое покрытие пола, которое повышает его прочность и долговечность. В офисном помещении строят перегородки. Здесь будет около 10 кабинетов. Также строители монтируют внешнюю канализацию.

Отметим, что проект реализуется по соглашению о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским муниципальным округом.