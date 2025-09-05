  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
Станцию скорой помощи в Краснодоне тюменские строители сдадут к концу года

Экономика, 08:19 05 сентября 2025

скриншот видео администрации Краснодонского округа | Фото: скриншот видео администрации Краснодонского округа

Станцию скорой медицинской помощи в Краснодоне строители из Тюменской области сдадут к концу 2025 года. Они приступили к внутренним работам, сообщает администрация Краснодонского округа.

В гараже выполнили топпинговое покрытие пола, которое повышает его прочность и долговечность. В офисном помещении строят перегородки. Здесь будет около 10 кабинетов. Также строители монтируют внешнюю канализацию.

Отметим, что проект реализуется по соглашению о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским муниципальным округом.

# Краснодон , скорая помощь , строительство

﻿
