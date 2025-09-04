Президент России Владимир Путин поддержал идею курсанта центра "ВОИН" из Тюменской области

Фото: Центр "Воин" в Тюменской области

Президент встретился с лучшими воспитанниками центра "ВОИН" на Восточном экономический форуме во Владивостоке. Тюменец Дмитрий Григорьев рассказал главе страны о желании ребят из разных уголков России обучаться в центре.

"Ребята из других регионов, с которыми я общаюсь, всегда с интересом слушают про нашу деятельность и тоже готовы заниматься военным делом, но к сожалению, не в каждом регионе есть центр "ВОИН". Хотелось бы, чтобы он открылся в каждом из них", – поделился Дмитрий Григорьев.

Президент ответил на просьбу курсанта: "Постараемся сделать. Тем более, что такой результат хороший".

Сегодня филиалы центра работают в 21 субъекте страны во всех федеральных округах, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Со дня создания в центре прошли подготовку более 100 тыс. курсантов от 14 до 35 лет и более 400 инструкторов. Программу повышения квалификации освоили более 8 тыс. педагогов.

Во встрече с президентом также приняли участие командир центра "ВОИН", Герой России и участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян и курсанты центра из ДНР, Бурятии, Чечни, Камчатского и Хабаровского края, Запорожской и Тюменской областей.