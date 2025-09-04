"День детского автокресла" проходит в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"День детского автокресла" проходит в Тюменской области 4 сентября. Наряды ДПС несут службу у детских учреждений и поликлиник, выявляя нарушения правил перевозки детей в автомобилях, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 2025 году в Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 6 тыс. 305 нарушений правил перевозки детей в автомобилях.

“Родители перевозят детей без удерживающих устройств как на загородных автодорогах, в том числе на дальние расстояния, так и в населенных пунктах, считая, что ничего с ними не случится, хотя от дорожных аварий не застрахован никто", - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В новом учебном году сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабную просветительскую работу с родителями, объясняя им важность использования детских удерживающих устройств в поездках даже на короткие расстояния для здоровья и жизни детей.