  • 4 сентября 20254.09.2025четверг
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер восточный

"День детского автокресла" проходит в Тюменской области

Общество, 18:41 04 сентября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"День детского автокресла" проходит в Тюменской области 4 сентября. Наряды ДПС несут службу у детских учреждений и поликлиник, выявляя нарушения правил перевозки детей в автомобилях, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 2025 году в Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 6 тыс. 305 нарушений правил перевозки детей в автомобилях.

“Родители перевозят детей без удерживающих устройств как на загородных автодорогах, в том числе на дальние расстояния, так и в населенных пунктах, считая, что ничего с ними не случится, хотя от дорожных аварий не застрахован никто", - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В новом учебном году сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабную просветительскую работу с родителями, объясняя им важность использования детских удерживающих устройств в поездках даже на короткие расстояния для здоровья и жизни детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# безопасность , Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:54 04.09.2025В Тюмени за неделю зафиксировали 1,6 тыс. нарушений правил парковки и ПДД
20:28 04.09.2025Старт IX фестивалю парковой скульптуры "Чудотворцы" дан в Увате
19:38 04.09.2025В Тюмени лесной массив в районе ул. Троицкой очистят от мусора
18:41 04.09.2025"День детского автокресла" проходит в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора