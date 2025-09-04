Соглашение о сотрудничестве подписали ветераны пожарной охраны и спасателей Ямала и Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Долгосрочное, эффективное сотрудничество и взаимодействие региональной общественной организации "Ветеранов пожарной охраны и спасателей Ямало-Ненецкого автономного округа" и общественной организации ветеранов пожарной охраны и спасателей Тюменской области – цель соглашения, подписанного 4 сентября.

Документ скрепили подписями и печатями председатели организаций Евгений Кувыкин и Акрам Ибрагимов.

В приветственном слове, обращенном к делегациям ветеранов Ямала и Тюмени, Акрам Ибрагимов отметил тесную связь между сотрудниками и ветеранами Главных управлений МЧС России по ЯНАО и Тюменской области.

"Мы всегда были едины и в борьбе с огнем, в патриотическом воспитании молодежи и в ветеранском движении. У нас были и остаются общие цели, традиции и история", - отметил Ибрагимов.

Важность подписания соглашения подчеркнул Кувыкин, сказав, что перед ветеранскими организациями открываются новые горизонты.

Соглашение предусматривает обмен передовым опытом, содействие решению социальных вопросов ветеранов, совместные мероприятия, реализацию совместных программ и проектов и многое другое.