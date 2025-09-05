  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
В Тюменскую облдуму внесли проект о праве родителей погибшего бойца СВО на получение земли

Политика, 12:07 05 сентября 2025

фото Тюменской областной думы

Вопрос о праве родителей погибшего участника СВО на получение земельного участка обсудили тюменские депутаты на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям облдумы.

Предлагается добавить изменения в региональный закон "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно". Законопроект внесен в облдуму в порядке реализации права законодательной инициативы группой депутатов, разработан для устранения правовой неопределенности в вопросе о праве родителей погибшего участника СВО на получение земельного участка и/или положенной денежной компенсации взамен земельного участка в случаях, когда супруга этого участника СВО отказалась от соответствующей льготы.

Также на заседании комитета речь шла об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2025 года и об изменениях в региональный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. По мнению заместителя председателя Тюменской областной думы Натальи Шевчик, исполнение бюджета это всегда очень напряжённая, большая работа, которую проводит региональное правительство. В части исполнения национальных проектов и других социальных обязательств опасений нет – все исполняется в полном объеме.

Депутаты подчеркнули, что по этому году бюджет сохраняет социальную направленность, увеличения идут именно по соцпрограммам, касаются здравоохранения, социальной защиты и всех сфер жизнеобеспечения.

# бюджет , облдума , СВО

