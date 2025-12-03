  • 3 декабря 20253.12.2025среда
Банки обяжут приостанавливать операции по счетам лиц, причастных к терроризму

Политика, 14:31 03 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях изменения в Федеральные законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" в части совершенствования системы противодействия терроризму и применения специальных экономических мер.

Принятым законом, по словам председателя ГД Вячеслава Володина на банки возлагают обязанность приостанавливать операции по счетам лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму, после получения от Росфинмониторинга соответствующей информации.

Вячеслав Володин в канале в Telegram напомнил, что с 2001 года в нашей стране действует реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Попадание в него означает: запрет на выезд из России, ограничение на распоряжение собственностью, блокировку всех счетов за исключением операций для жизнеобеспечения — получение пособий, стипендий, пенсии и др. "Вместе с тем, по информации правоохранительных органов, имеются случаи использования социальных выплат для финансирования терроризма. В том числе лицами, находящимися в розыске", — написал он, добавив, что по данным на конец октября 2024 года таких было 4 тыс. 899 человек.

"Это недопустимо", - подчеркнул председатель Госдумы.

Законом также предусмотрены аналогичные меры по решению суда в отношении тех, кто замешан в диверсиях. "Получить средства со счета они смогут только с разрешения Росфинмониторинга по итогам рассмотрения письменного заявления. Эти меры направлены на защиту России и безопасности ее граждан", — заключил Вячеслав Володин.

# антитеррор , банки , безопасность , Госдума

