Бойцам СВО могут разрешить получать второе бесплатное профобразование

Совет Государственной думы 3 декабря рассмотрит во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части предоставления права участникам специальной военной операции повторно получить среднее профессиональное образование на безвозмездной основе, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Законопроектом предлагается предоставить право участникам СВО повторно после получения среднего профессионального образования бесплатно получить профессию в колледже или техникуме по другому направлению подготовки, отмечено в сообщении.

Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты планируют рассмотреть инициативу до конца текущей сессии. "Все вопросы, имеющие отношение к проведению специальной военной операции, рассматриваются в приоритетном порядке. Это позиция Государственной думы. В этом солидарны все политические фракции", — отмечал Вячеслав Володин.

"Наша задача — сделать все, чтобы военнослужащие и их близкие ни в чем не нуждались", — сказал он.