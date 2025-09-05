Четыре хозяйственные постройки горели в Тюменской области 4 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре хозяйственные постройки горели в Тюменской области 4 сентября. Всего в регионе зафиксировали шесть техногенных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Хозпостройка загорелась в СТ "Юбилей" в Тюмени из-за короткого замыкания. Огонь перекинулся на соседние постройки. Общая площадь пожара составила 28 кв. м. Пострадавших нет. В с. Тушнолобово Абатского муниципального округа также поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Из-за неосторожного обращения с огнем хозяйственная постройка загорелась в с. Уктуз Бердюжского муниципального округа. Огонь потушили на площади 49 кв. м. Пострадавших нет. В д. Маслова Тобольского муниципального округа также горела хозпостройка. Огонь ликвидировали на площади 44 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.

В Тюменской области 4 сентября спасатели также шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и один раз оказали помощь населению.