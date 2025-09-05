Спасенный из-под завалов в Тюмени ребёнок находится в больнице

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ребенок, которого извлекли из-под завалов заброшенного гаража в Тюмени, находится в больнице, сообщает информационный центр правительства региона.

Инцидент произошел 4 сентября в заброшенном гаражном кооперативе в районе 50 лет ВЛКСМ, 130. Ребенка зажало плитой перекрытия. При обвале строения он попал в воздушный карман строительного мусора. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования приподняли плиту, зафиксировали ее, извлекли из-под завала ребенка и транспортировали его на жестких носилках в автомобиль СМП.

"После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу № 2. Пациент госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: тяжелое”, – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Спасатели рекомендуют взрослым провести беседу с детьми о том, что нельзя находиться и играть на стройплощадках, заброшенных строениях.