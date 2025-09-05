Тюменцы смогут увидеть лунное затмение в ночь на 8 сентября

Лунное затмение жители Тюменской области смогут увидеть в ночь с 7 на 8 сентября. О том, как происходит это событие и где его удобнее посмотреть, рассказал руководитель омского планетария Владимир Крупко на площадке Международного мультимедиа центра "Евразия сегодня", сообщает сетевое издание "Om1.ru".

"Мы видим на ближайшем спутнике, на Луне, тень от нашей Земли. То есть происходит процесс, когда Солнце, Земля и Луна становятся на одну линию. И тогда тень от Земли падает в космическое пространство, а Луна в него заходит. Мы можем по тому, как Луна проходит по Земле, определять её точное местоположение по моментам касания тени различных участков её поверхности", — отметил Крупко.

Луна будет заметна в любом месте, так она достаточно яркая. По словам руководителя планетария, жители смогут увидеть все фазы, в отличие от Москвы, которые не посмотрят начало. Около 21 часа 26 минут по местному времени Луна начнет закрываться с западной стороны. Во время затмения спутник окрасится в оттенки красного цвета. Такую "кровавую" луну тюменцы уже могут наблюдать на этой неделе.

Владимир Крупко пояснил, что атмосфера Земли насыщена пылью и разными примесями, которые пропускают в основном длинноволновое излучение, красные части спектра. По тому, насколько красная Луна, можно определить состояние атмосферы Земли. Если светлая — атмосфера прозрачная, чистая. Если тёмная — присутствует большое количество пыли.

Напомним, что 7 сентября синоптики прогнозируют солнечную погоду.