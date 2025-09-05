  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
172 тонны гуманитарного груза отправил "Народный фронт" из Тюменской области на СВО

Общество, 17:35 05 сентября 2025

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

172 тонны гуманитарного груза общей стоимостью более 215 млн рублей направил "Народный фронт" при поддержке правительства Тюменской области с начала СВО.

Об этом на совещании с руководителями региональных отделений "Народного фронта" в УФО сообщил глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко. Совещание состоялось по видеосвязи под председательством полпреда президента в УФО Артёма Жоги. Участие в нем принял также заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

"В Тюменской области с начала СВО мы наладили конструктивное взаимодействие и доверительную коммуникацию с региональным правительством и губернатором Тюменской области. Помощь, которую нам оказывают региональные власти, позволила собрать и доставить 172 тонны гуманитарного груза", - отметил Роман Чуйко.

Кроме того, региональное отделение "Народного фронта" наладило взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по передаче транспортных средств для нужд СВО. Так, с начала спецоперации они передали общественникам более 100 единиц транспортных средств, которые силами волонтеров и курсантов ТВВИКУ были подготовлены и отправлены в подразделения. Общими усилиями нам удалось оказать помощь 53 подразделениям Армии России.

Артём Жога подчеркнул, что акция "Всё для Победы!" – это по-настоящему народный проект. Он уже объединил более 20 тысяч жителей округа. "Благодарю всех жителей Урала, кто ежедневно помогает нашим защитникам и их близким, собирает посылки и доставляет их на фронт", - сказал полпред.

# Павел Белявский , Роман Чуйко

﻿
