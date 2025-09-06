Тюменцам дали советы о сохранении правильной осанки у ребенка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регулярный легкий комплекс лечебной гимнастики и занятия плаваньем помогут укрепить мышечный корсет ребенка и сохранить правильную осанку, считают специалисты. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом у детей и подростков — это одна из самых распространённых ортопедических проблем на сегодня.

"Детский организм растёт и развивается очень быстро. Это требует внимания и со стороны родителей. Они должны проследить за рабочим местом детей, чтобы была опора для ног под углом 90 градусов. Это позволит избежать распространённого нарушения осанки - сутулости. Монитор компьютера должен быть на уровне глаз", - рассказала инструктор-методист по лечебной физкультуре Юлия Хазеева.

Специалист не рекомендует носить рюкзак на одном плече. Особенно во время активного роста. И если мышечный корсет слабый, то это приведёт к искривлению позвоночника. Вес рюкзака вместе с наполнением не должен превышать 10-15% от веса вашего ребенка.

Как сообщает "Мегатюмень", чем старше становится ребёнок, тем больше у него появляется нарушений осанки, плоскостопие или разница в длине ног. Со временем это приводит к серьёзным изменениям: искривлению позвоночника, деформации стоп или неправильному положению таза.

При проблемах с позвоночником инструктор-методист советует обратиться к специалисту по ЛФК, который составит индивидуальный план лечебной гимнастики.