  • 6 сентября 20256.09.2025суббота
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер северо-восточный

Тюменцам дали советы о сохранении правильной осанки у ребенка

Общество, 10:36 06 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регулярный легкий комплекс лечебной гимнастики и занятия плаваньем помогут укрепить мышечный корсет ребенка и сохранить правильную осанку, считают специалисты. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом у детей и подростков — это одна из самых распространённых ортопедических проблем на сегодня.

"Детский организм растёт и развивается очень быстро. Это требует внимания и со стороны родителей. Они должны проследить за рабочим местом детей, чтобы была опора для ног под углом 90 градусов. Это позволит избежать распространённого нарушения осанки - сутулости. Монитор компьютера должен быть на уровне глаз", - рассказала инструктор-методист по лечебной физкультуре Юлия Хазеева.

Специалист не рекомендует носить рюкзак на одном плече. Особенно во время активного роста. И если мышечный корсет слабый, то это приведёт к искривлению позвоночника. Вес рюкзака вместе с наполнением не должен превышать 10-15% от веса вашего ребенка.

Как сообщает "Мегатюмень", чем старше становится ребёнок, тем больше у него появляется нарушений осанки, плоскостопие или разница в длине ног. Со временем это приводит к серьёзным изменениям: искривлению позвоночника, деформации стоп или неправильному положению таза.

При проблемах с позвоночником инструктор-методист советует обратиться к специалисту по ЛФК, который составит индивидуальный план лечебной гимнастики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здоровье , ребенок , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 06.09.2025Тюменцев пригласят на форум "УТРО" с помощью старинных телефонов
14:05 06.09.2025Как внедрить Госключ в бизнес, расскажут тюменским предпринимателям
13:02 06.09.2025МЧС предупредили тюменцев, что пауэрбанки могут стать причиной пожара
12:32 06.09.2025Юные тюменцы могут заработать баллы на Всероссийской олимпиаде школьников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора