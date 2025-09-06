Тюменские робототехники поборются за Кубок губернатора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональные соревнования "РОБИ – созидатели будущего" на Кубок губернатора впервые пройдут на форуме креативных предпринимателей "КПД" в Тюменском технопарке 3 октября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Юные инженеры и изобретатели смогут продемонстрировать свои навыки в робототехнике. Участвовать могут дошкольники, школьники и ребята на семейном обучении, а также дети с ОВЗ — для них предусмотрена отдельная категория.

Соревноваться юным робототехникам предстоит по следующим направлениям: Творческий конкурс "Тюмень-500"; Сумо управляемых роботов; Сборка и пилотирование роботов; Сборка и пилотирование роботов (для детей с ОВЗ).

Каждая команда должна иметь тренера старше 18 лет. Ознакомиться с положением и подать заявку в электронной форме можно по ссылке.