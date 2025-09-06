Департамент здравоохранения опроверг информацию о перестрелке в ОКБ №2 Тюмени

Информация о том, врачи приемного отделения ОБК №2 не принимают пациентов из-за якобы перестрелки, не соответствует действительности. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

По данным областного департамента здравоохранения, информация о нарушении работы приемного отделения ОБК №2, размещенная в СМИ, недостоверная. Больница работает в штатном режиме.