  • 6 сентября 20256.09.2025суббота
  • В Тюмени 14..16 С 1 м/с ветер северо-восточный

Департамент здравоохранения опроверг информацию о перестрелке в ОКБ №2 Тюмени

Происшествия, 23:05 05 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Информация о том, врачи приемного отделения ОБК №2 не принимают пациентов из-за якобы перестрелки, не соответствует действительности. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

По данным областного департамента здравоохранения, информация о нарушении работы приемного отделения ОБК №2, размещенная в СМИ, недостоверная. Больница работает в штатном режиме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ОКБ №1

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:05 05.09.2025Департамент здравоохранения опроверг информацию о перестрелке в ОКБ №2 Тюмени
13:32 05.09.2025Мигранта, работавшего таксистом без водительских прав, задержали в Тюмени
13:02 05.09.2025Четыре хозяйственные постройки горели в Тюменской области 4 сентября
12:29 05.09.2025Спасенный из-под завалов в Тюмени ребёнок находится в больнице

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора