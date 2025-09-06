  • 6 сентября 20256.09.2025суббота
Полное лунное затмение увидят тюменцы 7 сентября

Общество, 18:21 06 сентября 2025

Полное лунное затмение смогут увидеть жители Тюменской области 7 сентября. Ближайшим по значимости является лунное затмение 27 июля 2018 года, совпавшее с великим противостоянием Марса, сообщает пресс-служба обсерватории "Старая башня".

"В этот раз Марса не будет, но Луна обещает не менее удивительное шоу, и нам достались места в первом ряду. Это потому, что для Западной Сибири все фазы затмения происходят в темное время суток, а максимум приходится на 11 часов ночи, когда Луна поднимается высоко в небе и прекрасно видна отовсюду. Астрономические условия видимости для всей Тюменской области просто идеальны". - отметили в обсерватории.

Наблюдения можно вести с 10 до 11 вечера. Затмение будет видно в городе, но от фонарей лучше отойти, иначе можно упустить из виду Луну при максимально темной фазе.

Добавим, следующее равнозначное по видимости лунное затмение будет 31 декабря 2028 года.

