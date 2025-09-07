  • 7 сентября 20257.09.2025воскресенье
ХК "Рубин" по буллитам проиграл домашний матч с ЦСК ВВС

Спорт, 13:54 07 сентября 2025

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Хоккейный клуб "Рубин" в домашнем матче в чемпионате МХЛ уступил команде ЦСК ВВС по буллитам 6 сентября. Открыть счёт в этом матче было суждено бывшему "рубиновцу" Николаю Владимирову.

Игра была равной, поэтому вскоре отличился и Дмитрий Кандаков. В концовке стартового периода подопечные Фаста остались втроём.

Изменить счёт у гостей не получилось, а после перерыва продолжилась активная игра. Михаил Мещеряков, отбыв штраф, вывел свою команду вперёд.

Серия буллитов стала украшением матча. У самарцев получилось реализовать на один бросок больше.

"В первую очередь поздравляю болельщиков с началом "гладкого" чемпионата. К сожалению, нам не удалось их порадовать. Мастерство одного человека оказалось сегодня на буллитах выше. Много эмоций было, много неправильных действий и нереализованных моментов. Поправим их", - рассказал главный тренер ХК "Рубин" Константин Фаст.

