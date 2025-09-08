  • 8 сентября 20258.09.2025понедельник
Более 500 человек посетили "Библиодень" в Тюмени

Общество, 15:58 08 сентября 2025

Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева

Более 500 жителей Тюмени посетили "Библиодень", сообщает информационный центр правительства региона.

В филиале Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева — Детской библиотеке им. К. Я. Лагунова — состоялась общероссийская акция "Библиодень", посвященная 160-летию сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес".

В библиотеке прошло около 10 бесплатных мероприятий, среди которых литературный турнир, мастер-класс по изготовлению игрушек Белого кролика и фигурки Червонной королевы, игра "королевский крокет". Многие гости побывали в библиотеке впервые и стали ее читателями.

Акция "Библиодень" проводится с 2021 года в формате дня открытых дверей в библиотеках Санкт-Петербурга. Детский филиал Менделеевки впервые присоединился к акции.

# акция , библиотеки

