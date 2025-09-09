  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
Тюменские предприятия за полгода получили более трети триллиона рублей прибыли

Экономика, 17:14 08 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

355,6 млрд рублей прибыли получили предприятия Тюменской области с января по июнь 2025 г. Доля прибыльных организаций составила 67,8 %. Наибольшая доля таких – это обрабатывающие производства, сообщает Тюменьстат.

В Югре доля прибыльных организаций - 66,6 %. Они получили прибыль в размере 300,8 млрд рублей.

На Ямале удельный вес прибыльных организаций составил 64,0 %, а объем прибыли – 967,7 млрд рублей.

Отметим, что данные представлены без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, не кредитных финансовых организаций.

