Тюменские предприятия за полгода получили более трети триллиона рублей прибыли
355,6 млрд рублей прибыли получили предприятия Тюменской области с января по июнь 2025 г. Доля прибыльных организаций составила 67,8 %. Наибольшая доля таких – это обрабатывающие производства, сообщает Тюменьстат.
В Югре доля прибыльных организаций - 66,6 %. Они получили прибыль в размере 300,8 млрд рублей.
На Ямале удельный вес прибыльных организаций составил 64,0 %, а объем прибыли – 967,7 млрд рублей.
Отметим, что данные представлены без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, не кредитных финансовых организаций.