Родные погибших бойцов СВО издали книгу "Гордимся подвигом твоим"

62 истории героев специальной военной операции, отдавших жизнь за Родину, вошли в новый сборник "Гордимся подвигом твоим". Его презентация и вручение прошли 6 сентября в ДК "Железнодорожник". Книга издана на средства семей павших воинов.

Герой России Рустам Сайфуллин тепло приветствовал собравшихся и призвал почтить память боевых товарищей, не вернувшихся с поля боя, минутой молчания.

"Низкий поклон родителям за воспитание таких сыновей и поклон женам за любовь к ним. Наша задача – учиться жить без тех, кто погиб, рассказывать об их подвиге, чтить память о них, тем самым правильно воспитывать подрастающее поколение. Ведь человек жив, пока о нем жива память", - подчеркнул он.

По словам преподавателя университета старшего поколения (УСП) Людмилы Баклановой, идея создания тюменского сборника возникла после того, как слушатели журналистского факультета и риторики УСП в прошлом учебном году побывали на открытых презентациях сборников рассказов участников СВО и членов их семей, изданных Фондом защитников Отечества. Однако в московских сборниках только одна история была посвящена тюменцу.

"Вскоре в Тюмени появилась инициативная группа мам и вдов павших воинов спецоперации "Родные сердца", которую возглавили Зинаида Смольникова, Светлана Наговицына и Ирина Намазова. Я как преподаватель факультетов журналистики и риторики предложила подготовить биографии сыновей и мужей к изданию отдельной книги. Так появился первый тюменский сборник "Гордимся подвигом твоим", включающий 62 биографии бойцов", - пояснила в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Людмила Бакланова и добавила, что работа над этой книгой стала самой сложной в ее жизни, потому что каждую историю она пропускала через себя.

По словам мамы погибшего Евгения Смольникова, издание сборника – это важный этап в жизни тех, кто остался без любящих, внимательных, заботливых мужей, сыновей, отцов, дедов. "Мы приняли решение издать книгу с билографиями мужчин, чтобы память о них осталась на века", - сказала она.

Светлана Наговицына, мама погибшего Леонида Кузнецова, рассказала, что каждая семья подготовила очерк-биографию о своем герое. "Многие из них были очень молоды, у них не осталось детей. Сборник призван сохранить память о героях, передать ее грядущим поколениям".

Тираж издания составил 400 экземпляров. Книги будут переданы в школы, где учились воины, и в ТВВИКУ.

Напомним, рассказ тюменки Екатерины Арсовой о погибшем супруге Игоре Кипрюшине вошел в третий Всероссийский литературный сборник произведений бойцов СВО, ветеранов и членов их семей "Честь наивысшая — носить русский мундир".

