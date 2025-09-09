От тюменских ветеранов СВО ждут заявок на творческий форум "СВОя культура"
Ветераны специальной военной операции успевают подать заявки на участие в творческом форуме "СВОя культура" по 9 сентября.
Как сообщили в тюменском филиале фонда "Защитники Отечества", чтобы подать заявку, необходимо перейти по ссылке.
Второй творческий форум пройдет в Тюмени с 24 по 27 сентября.
"В эти четыре дня участники окунутся в атмосферу творчества, идей и вдохновения. У каждого будет шанс освоить новое, раскрыть свои таланты и поделиться успехами" – сказали в филиале фонда.