  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
Сложную симультанную операцию провели тюменские врачи

Общество, 19:10 09 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сложную симультанную операцию с использованием инновационного подхода провели врачи клиники "Нефтяник" в Тюмени. Они помогли женщине с заболеваниями желчного пузыря и печени, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Такой подход снизил риски для пациента и ускорил процесс восстановления. Операцию провел молодой хирург Сергей Пережогин, консультировавшийся с заведующим хирургическим отделением №2 Алексеем Нуриевым.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Через три часа после хирургического вмешательства пациентка смогла встать на ноги, активно двигаться и восстановить аппетит. Женщину уже выписали, сегодня она чувствует себя хорошо.

# врачи , МСЧ Нефтяник

