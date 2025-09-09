Сложную симультанную операцию провели тюменские врачи
Сложную симультанную операцию с использованием инновационного подхода провели врачи клиники "Нефтяник" в Тюмени. Они помогли женщине с заболеваниями желчного пузыря и печени, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Такой подход снизил риски для пациента и ускорил процесс восстановления. Операцию провел молодой хирург Сергей Пережогин, консультировавшийся с заведующим хирургическим отделением №2 Алексеем Нуриевым.
Через три часа после хирургического вмешательства пациентка смогла встать на ноги, активно двигаться и восстановить аппетит. Женщину уже выписали, сегодня она чувствует себя хорошо.