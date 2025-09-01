В селе Армизонском открыли площадку для выполнения нормативов ГТО

| Фото: ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: ИИЦ "Армизонский вестник"

Площадку для выполнения нормативов ГТО открыли в с. Армизонское. Спортивный объект оснащен всем необходимым современным спортивно-технологическим оборудованием, в том числе для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

"В 2019 году в рамках проекта "Спорт — норма жизни" по всей стране начали реализовываться подобные комплексы, площадки ГТО. За этот период в Тюменской области появилось 9 комплексов в 6 муниципалитетах. С 2025 года уже в рамках нового федерального проекта развития физической культуры и массового спорта эти площадки начинают появляться в муниципалитетах в большем количестве. Уверен, что данная спортивная площадка станет центром общей физподготовки как для спортсменов, так и для всех любителей активного образа жизни", - сказал директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Евгений Хромин.

Отметим, в 2025 году установка объектов для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского комплекса ГТО предусмотрена в четырех муниципалитетах региона — Армизонском, Бердюжском, Юргинском и Сладковском округах.