В Тюменской области на федеральной трассе погиб мотоциклист
Мотоциклист погиб на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском округе. Трагедия произошла на 65 километре. Он столкнулся с большегрузом "Урал", сообщает ГИБДД Тюменской области.
От удара грузовик въехал полуприцепом в ограждение. 48-летний мотоциклист погиб, водитель " Урала" получил ранения.
По предварительным данным, мотоцикл двигался навстречу движению транспортного потока. Прав управления у мотоциклиста не было, мотоцикл не зарегистрирован в Госавтоинспекции.