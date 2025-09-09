  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
В Тюменской области на федеральной трассе погиб мотоциклист

Происшествия, 18:45 09 сентября 2025

Мотоциклист погиб на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском округе. Трагедия произошла на 65 километре. Он столкнулся с большегрузом "Урал", сообщает ГИБДД Тюменской области.

От удара грузовик въехал полуприцепом в ограждение. 48-летний мотоциклист погиб, водитель " Урала" получил ранения.

По предварительным данным, мотоцикл двигался навстречу движению транспортного потока. Прав управления у мотоциклиста не было, мотоцикл не зарегистрирован в Госавтоинспекции.

