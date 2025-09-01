Путепровод через железную дорогу построят на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган

| Фото: https://rosavtodor.gov.ru | Фото: https://rosavtodor.gov.ru

Путепровод построят через железную дорогу, пересекающую автомобильную трассу Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган. Старт строительству дали руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. В основание развязки забита первая свая, сообщается на сайте Росавтодора.

По словам Романа Новикова, такие объекты направлены на повышение комфорта и безопасности жизни граждан нашей страны. "Мы работаем в новом национальном проекте "Инфраструктура для жизни", который направлен на достижение этой цели, - подчеркнул он. - На сегодняшний день все организационные вопросы Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством полностью урегулированы, вся необходимая поддержка от Свердловской области оказана. Теперь наша задача – выполнить работы в срок с высоким уровнем качества".

Путепровод через железную дорогу возведут на 55-м км трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ "Уралуправтодор". Ранее проект получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России". А в конце августа по итогам конкурса была выбрана подрядная организация, которая займется строительными работами, – АО "Мостострой-11".

Необходимость возведения путепровода над железнодорожными путями назрела давно, поскольку на участке федеральной трассы автомобилисты простаивали в длительных заторах перед переездом. И благодаря плодотворной совместной работе Росавтодора и властей Свердловской области начало стройке положено.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер напомнил, что жители региона более 30 лет мечтали об этой дороге. "Сегодня можем с уверенностью заявить, что путепровод появится в кратчайшие сроки, - заявил он. – Это будет современное, четырехполосное строение с освещением и соответствующими развязками, созданное для удобства людей. Уверен, что после запуска жители сразу почувствуют кардинальные изменения на этой дороге – именно в этом и заключается наша главная цель и задача".

Новое искусственное сооружение на федеральной трассе поможет ликвидировать одноуровневое пересечение с железной дорогой и позволит расширить федеральную трассу до четырех полос. При этом встречные потоки транспорта разделит осевое барьерное ограждение. Будут также построены подходы и разворотные петли для удобного сообщения между населенными пунктами, что сделает поездки комфортными и безопасными.

Появление нового путепровода протяженностью более 30 м и шириной 26 м сократит время в пути, повысит общую пропускную способность и уровень безопасности на автомобильной дороге. Безопасность пешеходов будет достигнута благодаря устройству полос безопасности, барьерного и перильного ограждений и шумозащитных экранов.

Первый этап работ по строительству путепровода будет завершен к концу 2027 года.