В Тюменской области количество ландшафтных пожаров уменьшилось почти в два раза

Общество, 18:10 10 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Практически в два раза уменьшилось количество ландшафтных пожаров в Тюменской области в 2025 году. Соответственно, уменьшились площади, пройденные огнем.

Об этом сообщил начальник Противопожарной службы Тюменской области Константин Скворец в эфире радиопередачи, посвященной итогам пожароопасного периода 2025 года.

"Год прошел спокойно. Были хорошие погодные условия, хорошо отработали профилактические службы. В этом году мы ликвидировали 32 ландшафтных пожара. В прошлом году выезжали на 68 на площади более 100 гектаров", - поделился он.

Кроме того, подразделения службы в 2025 году ликвидировали 433 пожара, из них 103 произошли в жилых домах, расположенных в частном секторе, и 148 — в надворных постройках. На первом месте среди основных причин - электротехническая, на втором месте - неосторожное обращение с огнем, тройку замыкает неисправное печное отопление.

Напомним, 8 сентября был отменен особый противопожарный режим, который действовал с 5 апреля.

Инна Пахомова

