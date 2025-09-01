  • 10 сентября 202510.09.2025среда
Более 750 человек зарегистрировались на городскую программу форума "Утро" в Тюмени

Общество, 18:44 10 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 750 человек подали заявки на городскую программу форума "Утро", которая пройдет на площадке возле Тюменского технопарка с 25 по 27 сентября. В основном регистрируются жители юга Тюменской области, а также ХМАО и ЯНАО.

"Это дополнительная программа для молодых людей, кто не вошел в основной состав форума, либо тех, кто хочет погрузиться в событие на один день. Ребят ждут уникальные, образовательные и развлекательные блоки. Например, в уникальных событиях эксперты с участниками будут развивать темы карьерных траекторий, взаимодействия с искусственным интеллектом", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель городской программы форума "Утро" Екатерина Гагарина.

Тюменцы могли познакомиться с программой в формате интерактивной игры. Промоточки форума устанавливали в торговых центрах и на уличной площадке мультицентра "Контора пароходства". Каждому участнику вручали специальный флаер с информацией и QR-код для регистрации. На обратной стороне сделали игру-головоломку: за минуту нужно было найти 10 зашифрованных слов. Если все слова угаданы, участник получал брендированный стикерпак и сладкий подарок.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Промоточки еще делали в образовательных организациях. Был ажиотаж, все подходили, участвовали в интерактивах. В целом мы рассчитываем в большей степени на студентов, потому что студенческая пора – это время определения своей будущей профессии, тебе нужно понять, какие навыки необходимо развить и прочее", - добавила Екатерина Гагарина.

Добавим, приём заявок на городскую программу форума "Утро" продлили до 15 сентября. В заявке организаторы просят поделиться тремя важными достижениями за последние три года, опытом организации или участия в социально-значимых проектах, членстве в общественных организаций разного уровня. Также задают вопрос, почему именно они должны присоединиться к событию.

﻿

По окончании каждого дня молодые люди обменяют бейдж на талон с номером для участия в розыгрыше билетов на выступление хедлайнера церемонии закрытия. Всего будет разыграно 200 билетов.

Напомним, что на открытии форума "Утро" выступят молодые российские исполнители Иван Дмитриенко и Ксения Минаева, а также команда КВН "Союз".

Возрастное ограничение: 18+

Виктория Макарова

# молодежь , Форум Утро

