В 23 районах области и Тюмени открылись избирательные участки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 23 муниципальных образованиях Тюменской области и городе Тюмени открылись избирательные участки в единый день голосования.

Жители вновь образованных муниципальных округов Тюменской области впервые выберут свои представительные органы власти. Будет избрано 307 депутатов.

Законопроект о преобразовании Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Вагайского, Викуловского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Уватского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского и Ярковского районов в муниципальные округа был принят на заседании Тюменской областной думы 17 апреля.

Муниципальные районы преобразованы путем объединения всех сельских поселений, входящих в их состав без изменения границ в муниципальные округа. В каждом округе после преобразования создаются единые Думы, бюджет и нормативная база. Это позволит освободить представителей власти на местах от лишней бумажной работы.

Всего в единый день голосования основные выборы пройдут в 23 муниципальных образованиях региона. Депутатов думы восьмого созыва изберут жители Заводоуковского муниципального округа, городов Ишима и Тобольска.

В Тюмени пройдут дополнительные выборы депутатов Тюменской городской думы по двум одномандатным избирательным округам. Общее количество замещаемых мандатов – 374.