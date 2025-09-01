  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
Одну из улиц Тюмени назвали в честь героя СВО Владимира Медведева

Общество, 20:37 12 сентября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Улица Владимира Медведева появилась в Тюмени в планировочном районе "Затюменский". Соответствующее решение принято на заседании комиссии по топонимике, сообщили в городской администрации.

Ранее с соответствующей инициативой выступила Тюменская городская общественная организация ветеранов десантных войск "Союз десантников". Предложение на портале "Я решаю!" обсуждали 243 тюменца, 95% из них высказалось "за".

Тюменец Владимир Медведев с 4 лет занимался мини-футболом и выступал в составе команды МФК "Тюмень 2004", окончил гимназию № 12, получил специальность в колледже экономики, управления и права. Пройдя срочную службу в элитных войсках ВДВ, заключил контракт и добровольцем убыл в зону специальной военной операции. Со своей десантно-штурмовой ротой тюменец прошел боевой путь от Запорожской области до Суджанского района Курской области. За проявленные мужество и доблесть награжден медалью "За отвагу".

С августа 2024 года вместе с товарищами Владимир Медведев выполнял боевые задачи в осажденной Курской области, в основном на передовой. В октябре был ранен, но не бросил своих боевых товарищей и в ноябре снова вернулся на передовую — проводником. Солдаты делились, что его храбрость помогала поддерживать боевой дух и справляться с любой сложной ситуацией всем им.

В начале декабря российские военные освободили село Новоивановка Суджанского района Курской области. Тогда, находясь на передовой линии, Владимир был ранен. Превозмогая боль, под минометным огнем он выносил своих тяжелораненых товарищей и сам был смертельно ранен. За подвиг тюменца посмертно наградили орденом Мужества. 26 января 2025 года его с почестями похоронили на аллее Славы Червишевского кладбища.

На комиссии по топонимике присутствовал отец героя Сергей Степанович. Члены комиссии выразили семье благодарность за сына, верного Отечеству.

