В Викуловском округе средняя урожайность зерновых составляет 33 центнера с гектара

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

33 центнера с гектара составляет средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в Викуловском округе. Всего агропредприятия собрали урожай с 9 тыс. 66 га, что составило 33 % от общей площади, сообщает администрация муниципалитета.

Уборочную кампанию ведут 14 хозяйств округа. Они вывели на поля 61 зерноуборочный комбайн.

В сельхозпредприятиях на сушку зерна работает пять комплексов.

Лидерами уборки являются предприниматель Д. Ю. Решилов, ЗАО "Экос", ООО "Радиус Агро".