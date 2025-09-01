  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
В Викуловском округе средняя урожайность зерновых составляет 33 центнера с гектара

Экономика, 19:23 12 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

33 центнера с гектара составляет средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в Викуловском округе. Всего агропредприятия собрали урожай с 9 тыс. 66 га, что составило 33 % от общей площади, сообщает администрация муниципалитета.

Уборочную кампанию ведут 14 хозяйств округа. Они вывели на поля 61 зерноуборочный комбайн.

В сельхозпредприятиях на сушку зерна работает пять комплексов.

Лидерами уборки являются предприниматель Д. Ю. Решилов, ЗАО "Экос", ООО "Радиус Агро".

