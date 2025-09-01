  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
Более 50 волонтеров компании "Транснефть – Сибирь" поучаствовали в экоакциях на Ямале

Общество, 17:41 12 сентября 2025

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Более 50 ямальских волонтеров компании "Транснефть – Сибирь" (дочерней организации ПАО "Транснефть") поучаствовали в экологических акциях, которые были направлены на сохранение окружающей среды в Ямало-Ненецком автономном округе. Накануне зимы добровольцы очищали от мусора и приводили в порядок прилегающие к производственным объектам территории, лесные и парковые массивы, а также городские улицы.

Волонтеры Уренгойского управления магистральных нефтепроводов (УМН) зачистили территории, прилегающие к производственным объектам. Субботник прошел в рамках экологического проекта "Уборка тундры от бытового и строительного мусора" на маршрутах каслания оленеводов под девизом "Спасибо за чистую тундру!". Еще один экологический проект "Чистые берега Евразии – 2025" был приурочен к Всемирному дню озер. Активисты УМН провели очистку береговой линии реки Индикъяха и безымянного ручья в районе поселка Коротчаево в Новом Уренгое.

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Работники Ноябрьского УМН приняли участие в экологическом субботнике в городе Губкинский. Сотрудники собрали свыше 10 мешков мусора, убрали и вывезли сухостой. Это была третья в этом году инициатива эковолонтеров управления по уборке территорий и высадке деревьев.

Главной целью реализуемых акций стало улучшение экологической обстановки в регионе, а также формирование культуры ответственного отношения к природе у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, в частности – у молодежи.

Юлия Майская

# АО Транснефть - Сибирь , ЯНАО

