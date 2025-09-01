В Тобольске обсудили детали установки аттракционов в "Менделеев-парке"

| Фото: Тг-канал Петра Вагина | Фото: Тг-канал Петра Вагина

Детали установки колеса обозрения в "Менделеев-парке" глава Тобольска Петр Вагин обсудил вместе с профильными заместителями, департаментом экономики, Инвестиционным агентством и компанией-партнером СИБУР.

Уже есть предварительная договоренность по поддержке проекта. Ведутся переговоры с крупной компанией, имеющей международный опыт в установке аттракционов.

"Мы, в свою очередь, подготовим земельный участок под площадку, проведем коммуникации и благоустроим территорию. Весной всем городом мы голосовали за этот парк, а уже в следующем году приступим к реализации первого этапа", - написал в своих социальных сетях Петр Вагин.

Он добавил, что парк аттракционов тоболяки ждали много лет. "Уверен, это будет новое любимое место для семейного отдыха", - резюмировал глава города.