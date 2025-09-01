  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
  • USD85,6647
    EUR99,7367
  • В Тюмени 8..10 С 1 м/с ветер западный

В Тобольске обсудили детали установки аттракционов в "Менделеев-парке"

Общество, 19:10 12 сентября 2025

Тг-канал Петра Вагина | Фото: Тг-канал Петра Вагина

Детали установки колеса обозрения в "Менделеев-парке" глава Тобольска Петр Вагин обсудил вместе с профильными заместителями, департаментом экономики, Инвестиционным агентством и компанией-партнером СИБУР.

Уже есть предварительная договоренность по поддержке проекта. Ведутся переговоры с крупной компанией, имеющей международный опыт в установке аттракционов.

"Мы, в свою очередь, подготовим земельный участок под площадку, проведем коммуникации и благоустроим территорию. Весной всем городом мы голосовали за этот парк, а уже в следующем году приступим к реализации первого этапа", - написал в своих социальных сетях Петр Вагин.

Он добавил, что парк аттракционов тоболяки ждали много лет. "Уверен, это будет новое любимое место для семейного отдыха", - резюмировал глава города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аттракционы , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 12.09.2025В парке с. Кутарбитка Тобольского округа установили камеры видеонаблюдения
19:35 12.09.2025На форуме "Утро" в Тюмени проведут грантовый конкурс волонтерских проектов
19:10 12.09.2025В Тобольске обсудили детали установки аттракционов в "Менделеев-парке"
18:54 12.09.2025Тюменцев ждут магнитные бури второго и третьего уровней

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора