В Тюмени пьяный водитель въехал в дорожное ограждение

Происшествия, 11:41 13 сентября 2025

госавтоинспекция Тюменской области | Фото: госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с пьяным водителем произошло на развязке ул. Мельникайте и Дружбы в Тюмени ночью 13 сентября, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

41-летний водитель не справился с управлением автомобиля, въехал в дорожное ограждение, опрокинулся и загорелся. Мужчина был пьян, показания алкотестера составили 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Его увезли в больницу.

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , пьяная езда

﻿
