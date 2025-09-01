Тюменские футболисты сыграют с соперниками из Пятигорска

Домашний матч между ФК "Тюмень" и "Машук-КМВ" из Пятигорска пройдет на стадионе "Геолог" в Тюмени 14 сентября. Игра начнется в 17 часов.

Как сообщает "Вслух.ру", для ФК "Тюмень" матчи 2025 года продолжатся до 16 ноября. С учетом поединка с "Машуком-КМВ" предстоит 10 игр, шесть из которых — на домашнем поле, в том числе заключительный - с "Текстильщиком" из Иваново. Среди четырех выездных запланирован ответный матч с пятигорским клубом, он состоится 9 ноября.