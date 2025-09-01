  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северо-западный

Тюменские футболисты сыграют с соперниками из Пятигорска

Спорт, 18:12 13 сентября 2025

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Домашний матч между ФК "Тюмень" и "Машук-КМВ" из Пятигорска пройдет на стадионе "Геолог" в Тюмени 14 сентября. Игра начнется в 17 часов.

Как сообщает "Вслух.ру", для ФК "Тюмень" матчи 2025 года продолжатся до 16 ноября. С учетом поединка с "Машуком-КМВ" предстоит 10 игр, шесть из которых — на домашнем поле, в том числе заключительный - с "Текстильщиком" из Иваново. Среди четырех выездных запланирован ответный матч с пятигорским клубом, он состоится 9 ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# стадион Геолог , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:12 13.09.2025Тюменские футболисты сыграют с соперниками из Пятигорска
14:20 12.09.2025Тюменские студенты выступают на всероссийском фестивале ГТО
10:40 12.09.2025Пешие маршруты, мастер-классы и концерт ждут участников фестиваля "Лес" в Тюмени
09:56 12.09.2025В Тюмени 100 спортсменов выйдут на дистанции шестого этапа Кубка парков

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора