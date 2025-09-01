  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 8..10 С 1 м/с ветер юго-западный

Тюменские студенты колледжей представят регион на российской студвесне

Общество, 20:41 14 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

51 студент колледжей и техникумов представит Тюменскую область на ХХХIII (IV) Всероссийском фестивале "Студенческая весна". Он пройдет с 15 по 21 сентября в Ставрополе. В течение недели тюменцы будут демонстрировать свои таланты перед жюри, исполняя концертные номера и представляя творческие проекты.

"Мы уже несколько лет подряд участвуем во Всероссийском фестивале "Студенческая весна" и снова будем представлять Тюменскую область. Верим, что сможем выступить достойно и войти в тройку лучших регионов", — рассказал редакции Moi-portal.ru куратор делегации Тюменской области Андрей Валитов.

В состав тюменской делегации вошли учащиеся Тюменского государственного института культуры отделение СПО, Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Колледжа искусств ТГИК, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, Многопрофильного колледжа ТИУ, Ишимского многопрофильного техникума и Тобольского многопрофильного техникума.

Они представят 21 номер: вокально-инструментальный ансамбль "МЫШИ" выступит с композицией "Проклятый старый дом", а учебный ансамбль современного танца "Академия" с номером "Дорога домой". Также среди участников — лауреаты I степени областного фестиваля. Кирилл Хорликов, Арина Юрченко, Мария Маврина, Мария Себихова и другие.

Всего на событие отправятся более 2000 конкурсантов из более чем 70 регионов России. Фестиваль посвящён Году Защитников Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По этому случаю впервые пройдут номинации "Фронтовая песня" в Вокальном направлении и "Фронтовая проза и поэзия" в театральном направлении.

Оценят участников свыше 70 членов жюри — авторитетных представителей искусства и культуры Российской Федерации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Российская студенческая весна

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:17 14.09.2025Произведениями Рахманинова и Свиридова открыли сезон в Тюменской филармонии
20:41 14.09.2025Тюменские студенты колледжей представят регион на российской студвесне
19:52 14.09.2025Госавтоинспекция предупредила тюменских водителей о рисках на осенней дороге
18:34 14.09.2025Ученые объяснили причины роста популяции летучих мышей в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора