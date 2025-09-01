Тюменские студенты колледжей представят регион на российской студвесне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

51 студент колледжей и техникумов представит Тюменскую область на ХХХIII (IV) Всероссийском фестивале "Студенческая весна". Он пройдет с 15 по 21 сентября в Ставрополе. В течение недели тюменцы будут демонстрировать свои таланты перед жюри, исполняя концертные номера и представляя творческие проекты.

"Мы уже несколько лет подряд участвуем во Всероссийском фестивале "Студенческая весна" и снова будем представлять Тюменскую область. Верим, что сможем выступить достойно и войти в тройку лучших регионов", — рассказал редакции Moi-portal.ru куратор делегации Тюменской области Андрей Валитов.

В состав тюменской делегации вошли учащиеся Тюменского государственного института культуры отделение СПО, Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Колледжа искусств ТГИК, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, Многопрофильного колледжа ТИУ, Ишимского многопрофильного техникума и Тобольского многопрофильного техникума.

Они представят 21 номер: вокально-инструментальный ансамбль "МЫШИ" выступит с композицией "Проклятый старый дом", а учебный ансамбль современного танца "Академия" с номером "Дорога домой". Также среди участников — лауреаты I степени областного фестиваля. Кирилл Хорликов, Арина Юрченко, Мария Маврина, Мария Себихова и другие.

Всего на событие отправятся более 2000 конкурсантов из более чем 70 регионов России. Фестиваль посвящён Году Защитников Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По этому случаю впервые пройдут номинации "Фронтовая песня" в Вокальном направлении и "Фронтовая проза и поэзия" в театральном направлении.

Оценят участников свыше 70 членов жюри — авторитетных представителей искусства и культуры Российской Федерации.