Тюменская гадалка предстанет перед судом
Гадалку, которая вынудила тюменку отдать ей более 500 тыс. рублей за возврат мужа, ждет суд, сообщает прокуратура Тюменской области.
Прокуратура Калининского административного округа города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, с февраля по март 2025 года злоумышленница, завладев доверием потерпевшей, убедила ее, что поможет вернуть мужа. Для проведения “ритуала” потребовались деньги. Потерпевшая поверила и в течение нескольких месяцев передала более 500 тыс. рублей.
Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.