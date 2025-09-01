Водитель грузовика погиб в ДТП в Абатском районе
Грузовик HINO, буксировавший автомобиль Mazda Bongo и перевозивший в кузове мини-экскаватор, и большегруз Sitrak столкнулись в Абатском районе 15 сентября.
Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, ДТП произошло на 354 км федеральной автодороги Тюмень - Омск. По предварительным данным, водитель HINO не выдержал безопасную дистанцию.
От удара HINO отбросило в кювет. Находившийся за рулём 53-летний житель Приморского края погиб. Обстоятельства ДТП выясняются.