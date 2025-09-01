  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер западный

Водитель грузовика погиб в ДТП в Абатском районе

Происшествия, 15:47 15 сентября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Грузовик HINO, буксировавший автомобиль Mazda Bongo и перевозивший в кузове мини-экскаватор, и большегруз Sitrak столкнулись в Абатском районе 15 сентября.

Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, ДТП произошло на 354 км федеральной автодороги Тюмень - Омск. По предварительным данным, водитель HINO не выдержал безопасную дистанцию.

От удара HINO отбросило в кювет. Находившийся за рулём 53-летний житель Приморского края погиб. Обстоятельства ДТП выясняются.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:47 15.09.2025Водитель грузовика погиб в ДТП в Абатском районе
15:25 15.09.2025После гибели пешехода в Тобольске организована проверка
14:30 15.09.2025Неизвестный водитель насмерть сбил тоболяка 
13:13 15.09.2025Тюменская гадалка предстанет перед судом

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора