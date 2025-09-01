В Заводоуковске в дорожной аварии погиб мужчина

Две легковушки - "Лада Гранта" и "Форд" - столкнулись на перекрестке ул. Кедровой и Рябиновой в Заводоуковске 15 сентября. В результате погиб 67-летний пассажир "Лады".

По предварительным данным областной Госавтоинспекции, 42-летняя водитель отечественной машины не предоставила преимущество автомобилю, ехавшему по главной дороге. Женщина получила ранения, погибший пассажир - ее отец.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, кто именно был за рулем машины: дочь или сам мужчина. Предполагается, что он не был пристегнут ремнем безопасности.Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.