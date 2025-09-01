Тюменцам с онкологическим диагнозом поможет первый в России чат-бот "Просвет"

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

В России появился первый чат-бот "Просвет" для поддержки людей, столкнувшихся с онкологическим диагнозом, и их близких. Новый сервис поможет найти врача, записаться на консультацию и при необходимости перейти на сервис психологической помощи, сообщает Агентство стратегических инициатив.

"Сервис, запущенный лидерским проектом АСИ "Онконавигатор" (команда Everland) при поддержке партнеров, станет надежным цифровым помощником в трудную минуту", - отмечено в сообщении.

Чат-бот работает на двух платформах: Telegram и VK. Вся предоставляемая им информация по 40 видам рака одобрена ведущими российскими врачами-онкологами. "Создавать и поддерживать работу таких сервисов сложно, поэтому мы будем рады любой поддержке — будь то разовое или постоянное пожертвование, информационное партнерство, взаимодействие с бизнесом. Благодаря этому мы сможем реализовать больше важных проектов и создавать рабочие места для людей с разными видами инвалидности", — сообщила лидер проекта "Онконавигатор", сооснователь социального предприятия Everland Елена Мартынова.

Сервис создан командой лидерского проекта АСИ "Онконавигатор", TWIN при поддержке Совкомбанка и проекта "Технологии Добра".

По словам авторов проекта, сегодня в России более 4,2 млн человек живут с онкологическими заболеваниями, а ежегодно этот диагноз слышат более 600 тыс. Именно для их информационной поддержки команда Everland раее запустила проект "Онконавигатор". Его материалами уже воспользовались более 15 млн русскоговорящих граждан.

Everland — социальная предпринимательская организация. С 2016 она помогает людям с инвалидностью в России и СНГ устойчиво интегрироваться на рынок труда, а бизнесу — внедрять инклюзивные практики, делая услуги доступными.