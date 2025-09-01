  • 16 сентября 202516.09.2025вторник
Представители Росгвардии посетили редакцию армизонского СМИ

Общество, 19:08 16 сентября 2025

ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: ИИЦ "Армизонский вестник"

Представители Росгвардии посетили редакцию армизонского СМИ, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В муниципалитете сотрудники ведомства побывали в рамках памятных мероприятий в честь сотрудника ОМОН "Вепрь" управления Росгвардии по Тюменской области, сержанта милиции Серика Садубова, погибшего 12 сентября 2002 года при исполнении служебного долга.

В редакции ИИЦ "Армизонский вестник" состоялась встреча директора организации Владимира Мелешко и руководителя пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области Людмилы Поповой.

Они обсудили вопросы информационного сопровождения служебной деятельности ведомства и проведение в муниципалитете акции "Росгвардия глазами детей. Нам 10 лет" — проекта посвященного предстоящему юбилею Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, который будет отмечаться в марте 2026 года.

В рамках этого мероприятия детям стражей порядка и представителей региональных СМИ, которым исполняется 10 лет, предлагается творчески выразить свое мнение о Росгвардии — подготовить видеосюжет, фотоматериал, авторские рассказы, стихотворения и песни.

Во время визита в Армизонский округ росгвардейцы поздравили именинников — Фадея Плоских и Веру Мастерских. Ребята получили от офицеров подарки и приглашение на экскурсию на базу тюменского ОМОНа.

