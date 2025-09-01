Новое оборудование по устранению запаха от птицефабрики в селе Каскара запустят в середине ноября

| Фото: птицефабрика "Пышминская" (архив) | Фото: птицефабрика "Пышминская" (архив)

Новое оборудование по устранению запаха от птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" в с. Каскара Тюменского района запустят в середине ноября 2025 г.

Руководитель птицефабрики Алексей Кискинбаев рассказал о работе по устранению неприятных запахов. Он отметил, что в ходе тестирования оборудования в цехе технических фабрикатов специалисты столкнулись с технологическими сложностями и недостаточной эффективностью. На предприятии приняли решение о приобретении линии по утилизации соковых паров с оборотным водоснабжением.

Завершить монтаж и запустить оборудование планируют в середине ноября.

Участники встречи договорились о новой встрече, где подробно ознакомятся с протоколами результатов измерений от источников выбросов и документацией по оборудованию, сообщает администрация муниципалитета.