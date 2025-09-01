  • 18 сентября 202518.09.2025четверг
Истории эвакуированных в Сибирь детей блокадного Ленинграда собирают в Тюмени

Общество, 18:37 18 сентября 2025

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Сбор уникальных материалов об истории эвакуированных в Сибирь детей блокадного Ленинграда продолжается в Тюмени. Он организован в рамках проекта "Согретые Сибирью", сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

По словам заведующего сектором межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере областного департамента образования и науки Ольги Парыгиной, фотографии, письма, дневники, воспоминания и личные предметы могут стать частью тематического блока в действующем экспозиционно-интерактивном пространстве Дворца творчества и спорта "Пионер".

"В год 80-летия Победы особенно важно отметить, что эта память собирается по крупицам даже в маленьких населенных пунктах, куда когда-то в далеких 40-х годах приехали ленинградские дети, и будет сосредоточена во Дворце "Пионер". Пусть эта экспозиция станет именно той отправной точкой, которая объединит всю нашу область, и мы бережно будем сохранять память и с надеждой смотреть в будущее", – сказала она.

Всю информацию можно направить на электронную почту: poiskoviki72@yandex.ru, темой письма указать "Согретые Сибирью". Телефон для дополнительной информации: +7 (3452) 68-84-59.

