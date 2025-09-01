  • 19 сентября 202519.09.2025пятница
В Тюмени соревнования по шашкам состоятся в спортшколе "Ладья"

Спорт, 12:19 19 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соревнования по шашкам в рамках Тюменского многонационального спортивного фестиваля на Кубок главы города Тюмени состоятся спортивной школы "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а) 21 сентября, начало — в 12 часов.

Первый многонациональный спортивный фестиваль стартовал в Тюмени 22 августа. Мероприятие впервые объединило представителей десятков этнических сообществ, проживающих в областной столице, в общей культурно-спортивной акции, призванной продемонстрировать разнообразие и богатство народных традиций.

Спортивная программа включает семь дисциплин: шашки, шахматы, настольный теннис, дартс, стрельбу из пневматического ружья, мини-футбол ("футзал") и сдачу нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Напомним, что награждение команды победителей фестиваля состоится в День народного единства – 4 ноября, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

# шашки

